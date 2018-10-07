أكبر صفقة عقارية في تاريخ السعودية

اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي قطعة أرض كبيرة في شمال الرياض مقابل 2.17 مليار ريال فيما وصفه مدير مزاد ووسائل إعلام محلية بأنه "أكبر صفقة عقارية في تاريخ المملكة".

وقالت شركة "إتقان العقارية" التي أدارت العملية إن صندوق الاستثمارات العامة اشترى أرض الغدير في مزاد لتركة رجل الأعمال الراحل صالح عبد العزيز الراجحي.

وأضافت الشركة: "أن الأرض التي تبلغ مساحتها 434 ألفا و400 متر مربع، بيعت بسعر 5 آلاف ريال (1333.26 دولار) للمتر المربع".

وتحتل الأرض غير المطورة موقعا متميزا في شمال الرياض، كما تحاذي مركز الملك عبد الله المالي.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أبلغ بلومبرغ في مقابلة نشرت يوم الجمعة، أن صندوق الاستثمارات العامة سيتجاوز المستوى المستهدف لأصوله البالغ 600 مليار دولار بحلول 2020، في إطار المساعي الرامية لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.

ويعتبر الصندوق أحد المستثمرين في مشروع مدينة نيوم الاقتصادية الضخم البالغة قيمته 500 مليار دولار والذي يمتد داخل الأردن ومصر.

الإنتهاء من بيع #أرض_الغدير والتابعه لتصفية #تركة_صالح_الراجحي بقيمة 5000 ريال للمتر

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بارك الله للبائع والمشتري pic.twitter.com/r7azODrDaX — الأخبار العقارية (@ouloure) 6 octobre 2018

المصدر: وكالات