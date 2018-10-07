قطر تحقق نموا في ناتجها المحلي

أفادت بيانات رسمية بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 2.5 بالمائة على أساس سنوي.

إقرأ المزيد

وبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، اليوم الأحد، بلغ الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نحو 204.4 مليار ريال (56 مليار دولار) بالثلاثة أشهر المنتهية في يونيو 2018.

وكان الناتج المحلي لقطر سجل 199.3 مليار ريال (54.7 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2017.

وعلى أساس ربعي، صعد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 بالمائة بالربع الثاني، مقارنة بنحو 200.4 مليار ريال (55 مليار دولار) بالربع الأول من العام ذاته.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بنسبة 17.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2018، إلى 171.5 مليار ريال (47 مليار دولار).

وفي تقرير سابق، توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.6 بالمائة خلال 2018، ثم 2.7 بالمائة بالعام المقبل، وسيدعم النمو تنفيذ برامج الاستثمار العام وضبط المالية العامة.

ومنذ 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

المصدر: الأناضول