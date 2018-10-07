خبيرة بترول روسية ترد على توقعات ولي عهد السعودية بشأن النفط الروسي

ردت يكاترينا غروشفينكو، الخبيرة في مدرسة الطاقة التابعة لمدرسة موسكو للإدارة في سكولكوفا، على توقعات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باختفاء روسيا من سوق النفط العالمية.

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وقالت الخبيرة: "إن التراجع المتوقع في إنتاج النفط في روسيا من 10 ملايين برميل حاليا إلى 9 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2040، لا يمكن أبدا أن يطلق عليه انسحابا أو اختفاء من السوق".

وتنبأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأمريكية، باختفاء عدد من الدول المنتجة للنفط بحلول عام 2030، بما في ذلك روسيا، التي سوف يتراجع فيها الإنتاج كثيرا، وإن لم يكن تمامًا، مما يضطرها لوقف إنتاج النفط ومغادرة السوق. وقال بن سلمان: "بعد 19 عاما، سينخفض بشكل كبير ​​إنتاج النفط البالغ حاليا 10 ملايين برميل يوميا في روسيا، إذا لم يختف تماما".

وعلّقت الخبيرة غروشفينكو على تنبؤات بن سلمان بالقول: "في الواقع، نتوقع انخفاضا في إنتاج النفط في روسيا بعد عام 2023. وفي السيناريو الأساسي، يمكن أن يصل إنتاج النفط إلى حوالي 9 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2040، وسيعتمد هذا الأمر إلى حد كبير على وصول روسيا إلى التقنيات والمعدات اللازمة لإنتاج النفط. أذكّر أنه بسبب العقوبات، تراجع إنتاج النفط بشكل محدود للغاية، ومع ذلك، لا يمكن أن يسمى هذا التراجع أو الانخفاض النسبي انسحابا من السوق".

وتختلف توقعات شركة Saudi Anavia السعودية عن توقعات الخبراء الآخرين بشأن احتياطات النفط في روسيا. وتوقعت منظمة أوبك التي تهيمن عليها السعودية، في تقريرها السنوي الذي أصدرته في سبتمبر حول احتياطات النفط العالمية (WOO) 2040 أن يكون إنتاج النفط المقدر في روسيا في الفترة بين عامي 2017 و2019 عند 10.3 مليون برميل في اليوم. وتوقع إنتاج روسيا في عام 2035 عند 10.2 مليون برميل يوميا ، وفي العام 2040 عند 10.1 مليون برميل يوميا. ووفقًا للسيناريو السنوي الأساسي لتوقعات الوكالة العالمية للطاقة لعام 2017 الذي تم تقديمه في نوفمبر 2017، قد ينخفض ​​إنتاج النفط والمكثفات في روسيا بحلول عام 2040 بنسبة تقارب 24%، أي إلى 8.6 مليون برميل يوميًا مقارنةً بعام 2016، الذي بلغ فيه متوسط الإنتاج 11.3 مليون برميل في اليوم.



وفي فبراير 2018، توقعت شركة النفط والغاز البريطانية BP ، في تقريرها لتنمية الطاقة العالمية، زيادة في إنتاج النفط في روسيا بحلول عام 2040 بمقدار مليوني برميل يومياً، أي أن يصل إنتاجها إلى 13 مليون برميل يومياً مقارنةً بعام 2016.

وبلغ متوسط ​​إنتاج النفط في روسيا 11.35 مليون برميل في اليوم في شهر سبتمبر الماضي، حسب تصريح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم 3 أكتوبر الجاري.

المصدر: نوفوستي