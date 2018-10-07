تركيا تستعد للإعلان عن خطة اقتصادية لمكافحة التضخم

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأحد، عن عزمها تبني برنامج اقتصادي قوي من أجل مكافحة التضخم في البلاد.

وقال وزير المالية والخزانة التركي، براءت ألبيرق، في كلمة له خلال اجتماع تشاوري وتقييمي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن الخطة الاقتصادية الجديدة لبلاده على المدى المتوسط، المرتكزة على ثلاث قواعد رئيسية، هي "التوازن والانضباط والتغيير"، مضيفا أن "مرحلة التوازن في الاقتصاد قد بدأت".

وأكد ألبيرق عدم وجود أي تنازل في مسألة انضباط الميزانية في تركيا.

ووفقا لما صرح به الوزير في وقت سابق، فإن تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة سيتم في الأعوام الـ 3 القادمة، بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.

وأعلنت مؤسسة الإحصاء التركية، الأربعاء الماضي، أن نسبة التضخم لشهر سبتمبر الماضي، ارتفعت بنسبة 6.30%، لتصبح النسبة السنوية للتضخم 24.52%.

المصدر: الأناضول