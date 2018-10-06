"نفطو غاز" تطالب "غازبروم" بـ12 مليار دولار أمام القضاء

رفعت "نفطو غاز" الأوكرانية دعوى قضائية للتحكيم الدولي ضد "غازبروم" الروسية تطالبها فيها بدفع 12 مليار دولار للتعويض عن خسائرها في الأرباح المستقبلية جراء انطلاق "السيل الشمالي 2".

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وقال يوري فيترينكو، المدير المالي لـ"نفطو غاز"، في حديث للقناة الخامسة الأوكرانية إن شركته "جهزت الخطة "ب" لحماية مصالحها" متقدمة بدعوى للتحكيم الدولي بقيمة 12 مليار دولار ضد "غازبروم"، للتعويض عن الأرباح المفقودة التي ستتكبدها "نفطو غاز" مع إطلاق مشروع "السيل الشمالي 2" الروسي الهادف لتصدير الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، تجنبا للمرور بأوكرانيا، فيما لا تزال أنابيب المشروع قيد المد.

«Нафтогаз» подал иск на «Газпром» на сумму в 12 млрд долларов — в эту сумму оценили ущерб Украины, если будет построен «Северный поток-2» https://t.co/CYJVe3u45Gpic.twitter.com/0GTl8nSyFo — Комсомольская правда (@kpru) 6 октября 2018 г.

وشدد فيترينكو على أن "القواعد الأوروبية لتكوين الأسعار تتيح تقدير العواقب الناجمة عن عدم تشغيل منظومة نقل الغاز الأوكرانية بعد العام 2019"، دون توضيح ما هي تلك القواعد التي كان يقصدها.

وأكد فيترينكو أن الحديث يدور عن المطالبة "بمجرد التعويض عن الإيرادات المهدورة وفق التعريفات الحالية" لصادرات الغاز وليس مراجعتها والتي ينص عليها عقد الغاز المبرم بين الشركتين لمرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا والمنتهي مفعوله في 2019.

المصدر: وكالات