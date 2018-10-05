روسيا والهند تستهدفان مستوى تجارة عند 30 مليار دولار

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتيرة نمو التجارة بين بلاده والهند، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز العام الماضي مستوى 9 مليارات دولار.

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وقال الرئيس بوتين في كلمة أثناء منتدى الأعمال الروسي الهندي إن "روسيا تظهر مقومات تجارية وصناعية قوية، إلى جانب القدرة على مواجهة التحديات، ما يفتح المزيد من الفرص للشركاء الهنود.

وأضاف أن روسيا حققت خلال السنوات الأخيرة ديناميكيات إيجابية في مؤشرات الاقتصاد الكلي، في ظل نمو احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي.

كذلك أشار إلى أن البلدين يستهدفان الوصول بمستوى التجارة فيما بينهما بحلول عام 2025 إلى مستوى 30 مليار دولار، في ظل العلاقات الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي.

وتظهر البيانات أن التجارة بين البلدين نمت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بمستوها العام الماضي لتخترق حاجز الـ6 مليارات دولار.

المصدر: وكالات