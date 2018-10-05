فضائخ رونالدو تهوي بسهم "يوفنتوس"

خسرت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي 5% من قيمتها اليوم الجمعة، مع تزايد الضجة التي تثيرها الاتهامات الموجهة إلى نجمه كريستيانو رونالدو من عارضة أزياء أمريكية سابقة، باغتصابها في 2009.

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وخسرت أسهم "يوفنتوس" في بورصة ميلانو بحلول الساعة 09:20 بتوقيت غرينيتش 5.07% من قيمتها ليصل سعر سهم النادي المملوك لعائلة أنييلي إلى 1.254 يورو، بعد إعراب النادي عن دعمه للنجم البرتغالي، وإعراب شركات راعية له عن "قلقها" من الاتهامات التي فندها اللاعب.

وكانت أسهم الفريق قد حققت مكاسب تصاعدية منذ انضمام رونالدو إلى صفوفه صيف العام الحالي، قادما من ريال مدريد الإسباني، في صفقة وصلت قيمتها إلى نحو 100 مليون يورو.

وفي أواخر أغسطس الماضي، تخطت القيمة السوقية لأسهم "يوفنتوس" عتبة المليار يورو للمرة الأولى منذ إدراجه في البورصة قبل 17 عاما، وذلك بفضل ما اعتبرته الصحف المحلية "تأثير رونالدو".

وجاء تراجع الأسهم بعد تأكيد النادي دعمه لنجمه الذي تتهمه الأمريكية كاثرين مايورغا باغتصابها عام 2009 في فندق بمدينة لاس فيغاس الأمريكية قبل تسعة أعوام.

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وأعادت مايورغا تسليط الضوء على المسألة بتقديمها الشهر الماضي دعوى قضائية بشأن قضية "اشترى" اللاعب صمتها فيها لأعوام.

من جهته قال "يوفنتوس"، أمس الخميس"، إن "كريستيانو رونالدو أظهر خلال الأشهر الماضية احترافيته الكبيرة وتفانيه، وذلك يلقى تقدير الجميع في يوفنتوس"، مضيفا أن "الأحداث المزعومة التي تعود إلى نحو عشرة أعوام مضت لا تغير هذا الرأي الذي يتشاركه كل من عرف هذا البطل العظيم".

إلا أن شركة "نايكي" الأمريكية للتجهيزات الرياضية، والتي وقعت في 2016 عقد رعاية ضخما لمدى الحياة مع اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، أبدت موقفا مغايرا، إذ أعربت عبر متحدث باسمها عن "قلقها العميق من الادعاءات المزعجة".

المصدر: "أ ف ب"