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شركة روسية عريقة تدرس فرص المشاركة في إعادة إعمار سوريا

مال وأعمال

شركة روسية عريقة تدرس فرص المشاركة في إعادة إعمار سوريا
AFP
شركة روسية عريقة تدرس فرص المشاركة في إعادة إعمار سوريا
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تدرس شركة سكك الحديد الروسية إمكانية المشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا التي دمرت بنيتها التحتية بشكل شبه كامل بسبب الحرب.

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وأفاد النائب الأول لرئيس شركة السكك الحديدية الروسية ألكسندر ميشارين، اليوم الجمعة، بأن "الشركة تدرس المشاركة في صيانة شبكة السكك الحديدية في سوريا"، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

وقبل ذلك أعربت شركة "أورال فاغون زافود" الروسية لتصنيع العربات، عن اهتمامها بتوريد عربات الشحن لشبكة السكك الحديدية في سوريا.

وتضررت شبكة السكك الحديدية في سوريا خلال سنوات الحرب، بشكل جسيم وقدرت الخسائر الموثقة في نطاق الـ500 مليار ليرة سورية.

وتشارك روسيا بشكل فعال في إعادة إعمار سوريا، لاسيما في مجال الطاقة، وأبرمت موسكو مع دمشق عدة اتفاقات لصيانة حقول النفط، وتطوير حقول جديدة.

المصدر: وكالات

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