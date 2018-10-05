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السعودية وروسيا تستثمران في قطاع واعد!

مال وأعمال

السعودية وروسيا تستثمران في قطاع واعد!
Reuters ALY SONG
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كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، خالد الفالح، أن بلاده وروسيا تدرسان ضخّ استثمارات مشتركة في مصادر الطاقة المتجددة.

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وقال الفالح، عقب مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي: "لقد أكدت خلال أسبوع الطاقة الروسي، قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا. تدرس الدولتان زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة في قطاع الطاقة، خاصة في قطاع الغاز، وأهمية الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة".

وذكر الوزير السعودي أنه لدى المملكة جنبا إلى جنب مع الشركة اليابانية القابضة "سوفت بنك" خطط طموحة في مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

يذكر أن منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، يجري في موسكو من الـ 3 إلى الـ 6 أكتوبر الجاري، وتعتبر RT شريكا إعلاميا لهذا الحدث.

المصدر: نوفوستي

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