الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة تركية لعلاقتها بكوريا الشمالية

ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، أن الوزارة فرضت اليوم الخميس، عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية، استهدفت شركة تركية وعددا من الأفراد بينهم اثنان من تركيا.

إقرأ المزيد

و أشار الموقع إلى أن الشركة التركية المدرجة على قائمة العقوبات هي "SIA Falcon International Group" وطالت العقوبات أيضا مواطنا من كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على ضرورة تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية بشكل صارم.

المصدر: رويترز