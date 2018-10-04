اتفاق روسي سعودي يدفع أسعار النفط إلى المنطقة الحمراء

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قالت مصادر إن روسيا والسعودية، أبرز منتجين للنفط في العالم، أبرمتا اتفاقا خاصا في سبتمبر لزيادة إنتاج الخام.

إقرأ المزيد

وبحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش انخفضت عقود "برنت" بنسبة 0.4% إلى 85.99 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.4% أيضا إلى 76.12 دولار للبرميل.

ويكون بذلك مزيج "برنت" قد انخفض من أعلى مستوى في أربعة أعوام، والذي بلغه أمس الأربعاء، في ظل توقعات بانخفاض معروض الخام في السوق قبل بدء تطبيق الشهر المقبل عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيرانية.

وذكرت وكالة "رويترز" أمس الأربعاء، أن روسيا والسعودية أبرمتا اتفاقا خاصا الشهر الماضي لزيادة إنتاج النفط بهدف تهدئة الأسعار المرتفعة في الأسواق.

ويأتي التفاهم السعودي الروسي في وقت تتخوف فيه الأسواق من حدوث عجز في معروض النفط بسبب العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني، ويتوقع كثير من المحللين أن يؤدي ذلك لغياب إمدادات تقدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا عن السوق.

إقرأ المزيد

بدوره، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن موسكو أكدت التزامها بزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين منظمة "أوبك" وروسيا، وبما يتماشى مع اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"

من جهتها زعمت إيران أن السعودية وروسيا انتهكتا اتفاقية "أوبك+" من خلال ضخ مزيد من الخام، وقالت إن البلدين لن يكونا قادرين على إنتاج ما يكفي من النفط لتعويض تراجع صادراتها النفطية.

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن محافظ إيران لدى "أوبك" حسين كاظم بور أردبيلي أنه "إذا تم تطبيق عقوبات على إيران، سترتفع أسعار النفط، ولن تستطيع روسيا والسعودية فعل أي شئ لضخ مزيد من الخام في السوق".

المصدر: "رويترز"