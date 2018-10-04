دول خليجية تمد يدها إلى البحرين بعد الأردن!

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية عن اتفاق سيوقع اليوم الخميس لتقديم دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار إلى مملكة البحرين، لضمان استقرارها المالي، وحماية عملتها من الانهيار.

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ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر دبلوماسي خليجي لم تذكر اسمه أن وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات سيوقعون اتفاقات لتقديم دعم مالي تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار إلى البحرين.

وأضاف المصدر أن "قرارا خليجيا على أعلى المستويات اتخذ لبدء الخطوات التنفيذية لبرنامج دعم الاستقرار المالي في البحرين"، التي عانت من أزمة هبوط أسعار النفط أكثر من جيرانها الخليجيين.

وذكرت الصحيفة أن الاتفاق سيوقع في البحرين بعد أن ينتهي الوزراء من زيارة حالية إلى الأردن، حيث يقومون بإبرام اتفاق دعم مالي لعمان أيضا.

وكان قادة السعودية والكويت والإمارات والأردن قد أعلنوا خلال اجتماع (قمة مكة)، التي انعقدت في يونيو الماضي عن تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية لعمان تبلغ 2.5 مليار دولار.

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وقال وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية أن "الاتفاقيات تشمل تقديم ودائع للبنك المركزي الأردني وضمانات قروض ومنح مالية".

المصدر: "الراي"