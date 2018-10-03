شركة OMV النمساوية تستثمر في حقل "أورينغوي" الروسي

وقعت شركتا "غازبروم" الروسية وOMV النمساوية اتفاقية حول دخول الشركة النمساوية في مشروع استثمار حقل "أورينغوي" الروسي للنفط والغاز.

وتم توقيع الاتفاقية في ختام المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز في سان بطرسبورغ، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس الروسي بعد توقيع الاتفاقية إنها "تؤكد على الطابع الاستراتيجي للشراكة بين الشركة النمساوية و"غازبروم".

ويأتي ذلك في إطار الصفقة لتبادل الأصول، حيث من المقرر أن تدخل "غازبروم" في مشروع تديره OMV في بحر الشمال مقابل حصول الشركة النمساوية على حصة 24.98 بالمئة من مشروع استثمار حقل "أورينغوي" للنفط ومكثفات الغاز.

وأشار الرئيس بوتين كذلك إلى أن شركة OMV تشارك في مشروع "السيل الشمالي 2" لتوريد الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، مرحبا بموقف النمسا التي تؤيد هذا المشروع.

المصدر: وكالات