إيران: السعودية وروسيا خالفتا اتفاق أوبك

أعلن محافظ إيران لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أن السعودية وروسيا خالفتا اتفاق المنظمة بشأن خفض الإنتاج عبر ضخ المزيد من الخام.

وقال حسين كاظم بور أردبيلي: "البلدان لن يكونا قادرين على إنتاج ما يكفي من النفط لتعويض تراجع إنتاج النفط الخام في الجمهورية الإسلامية".

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية (شانا)، عن أردبيلي قوله إن "العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني مستحيلة"، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعودة إلى الاتفاق النووي مع طهران.

ومن المنتظر أن تدخل مجموعة من العقوبات الأمريكية، والتي تستهدف قطاع النفط الإيراني، حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.

وأعرب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي" بموسكو، استعداد بلاده لزيادة إنتاج النفط في شهر نوفمبر المقبل مقارنة بمستواه في أكتوبر الماضي.

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وقال الفالح: "إنتاج السعودية من النفط بلغ في أكتوبر 10.7 ملايين برميل يوميا، وفي نوفمبر نتوقع زيادة طفيفة في هذا الرقم".

وأضاف الوزير أن منتجي النفط زادوا الإمدادات بنحو مليون برميل يوميا خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن الرياض على اتصال أسبوعي مع موسكو لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

المصدر: رويترز + وكالات