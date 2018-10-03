لأول مرة منذ 24 عاما.. مفاجأة في قائمة "فوربس" لأثرياء العالم

شهدت مجلة فوربس لتصنيف أغنى الشخصيات في العالم مفاجآت كبيرة، تحدث لأول مرة منذ 24 عاما، بحلول بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت في المرتبة الثانية في القائمة.

وجاء غيتس في المرتبة الثانية لأول مرة منذ 24 عاما بثروة قدرها 97 مليار دولار، وأزاحه عن المرتبة الأولى مالك شركة أمازون جيف بيزوس الذي ارتفعت ثروته في عام واحد بواقع 78,5 مليار دولار، بحيث يبلغ صافي ثروته 160 مليار دولار.

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وقدرت مجلة فوربس ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ3,1 مليارات دولار، إلا أنه تراجع في قائمة الأكثر ثراء لأن توليه رئاسة أمريكا أضر بعلامة ترامب التجارية.

المصدر: إزفيستيا