مصر تجهز معداتها على البحرين الأحمر والمتوسط لمواجهة العطش

تستعد مصر لإقامة 19 محطة لتحلية المياه في المدن القريبة من البحرين الأحمر والمتوسط، في شماء سيناء ومطروح وجنوب سيناء والعريش والبحر الأحمر، لدعم المحافظات البعيدة عن نهر النيل.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، وزير الإسكان مصطفى مدبولي، إنه جاري تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية تبلغ 626 ألف م3/ يوم، في محافظات "شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – بورسعيد – البحر الأحمر".

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وقالت نائبة وزير الإسكان للمتابعة والمرافق راندة المنشاوي: "تجري حاليا تجارب التشغيل لمحطة تحلية العريش 1 و2، بطاقة 10 آلاف م3/ في اليوم، بمحافظة شمال سيناء، ومحطة تحلية أبورماد، بطاقة 1.5 ألف م3/ يوم، بمحافظة البحر الأحمر، كما يجري الاستعداد لتسليم محطة تحلية الرميلة 3، بطاقة 12 ألف م3/ في اليوم، لخدمة مدينة مرسى مطروح."

وأضافت: "جاري الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية الشلاتين، بطاقة 3 آلاف م3/ في اليوم، ومحطة تحلية حلايب، بطاقة 1.5 ألف م3/ في اليوم، لخدمة مدينة حلايب، بمحافظة البحر الأحمر".

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وأشارت المسؤولة المصرية أنه في محافظة جنوب سيناء، جار تنفيذ محطة تحلية نبق، بطاقة 6 آلاف م3/ في اليوم، لخدمة منطقة نبق ومدينة شرم الشيخ، وبلغت نسبة التنفيذ 70%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في شهر ديسمبر 2018، وجار أيضا بالمحافظة، تنفيذ 4 محطات تحلية، هي: رأس سدر، بطاقة 10 آلاف م3/ في اليوم، ومحطة تحلية أبوزنيمة، بطاقة 20 ألف م3/ في اليوم، ومحطة تحلية دهب، بطاقة 15 ألف م3/ في اليوم، ومحطة تحلية نويبع، بطاقة 15 ألف م3/ في اليوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في ديسمبر 2019.

من جانبه، أكد معاون وزير الإسكان المصر لشؤون المرافق طارق الرفاعي، أنه في محافظة شمال سيناء، جاري تنفيذ محطة تحلية العريش3، بطاقة 10 آلاف م3/ في اليوم، وبلغت نسبة التنفيذ 65%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في يونيو 2019، ومحطة تحلية الشيخ زويد 2، بطاقة 5 آلاف م3/ في اليوم، وبلغت نسبة التنفيذ 80%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في مارس 2019، وفي محافظة مطروح، جاري تنفيذ محطة تحلية توسعات سيدي براني، بطاقة 2000 م3/ في اليوم، وبلغت نسبة التنفيذ 50%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في يونيو 2019، ومحطة تحلية الضبعة، بطاقة 40/80 ألف م3/ في اليوم، لخدمة الضبعة الجديدة والقديمة كمرحلة أولى، وبلغت نسبة التنفيذ 30%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في ديسمبر 2019.

وأشار إلى أن هناك 47 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة نحو 255 ألف م3/ في اليوم، بمحافظات "البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح".

المصدر: الشروق