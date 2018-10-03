عمان: السعودية والإمارات والكويت يترجمون مخرجات مؤتمر مكة

أعلن وزير المالية الأردني، عز الدين كناكرية، أن نظراءه السعودي والإماراتي والكويتي سيوقعون في عمان غدا مجموعة من الاتفاقيات الإطارية الخاصة بمنح دعم مالي للأردن.

وقال كناكرية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول مضمون زيارة وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات للمملكة، حسب ما نقلته وكالة "بترا" المحلية الرسمية، إنها "تأتي في إطار توطيد العلاقات الأخوية المتبادلة التي تربط الأردن مع الإخوة الأشقاء وفي إطار التبادل المشترك للقضايا ذات العلاقة".

وأوضح كناكرية أن نظراءه الـ3 سيوقعون مجموعة من الوثائق الخاصة بمخرجات مؤتمر مكة بينها اتفاقيات ودائع لدى البنك المركزي الأردني وضمانات قروض ومنح مالية للمملكة.

وأضاف كناكرية أن الزيارة تأتي ترجمة لعلاقات الأخوة التي تجمع ما بين العاهل الأردني، عبد الله الثاني، مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأشار وزير المالية الأردني إلى أن نظراءه سيزورون عمان برفقة مدراء الصناديق التنموية في الدول الـ3.

وتوجت قمة مكة الرباعية، التي عقدت في يونيو الماضي بمشاركة قادة السعودية والكويت والإمارات والأردن، بقرار ينص على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار مدة 5 أعوام.

وتتوزع حزمة المساعدات هذه على 4 بنود هي وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية على مدى السنوات الـ5 المقبلة وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

المصدر: بترا + وكالات