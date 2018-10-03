حقل ظهر المصري يكسر حاجز الـ2 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا

كشف مصدر مسؤول في قطاع البترول في مصر، عن معلومات جديدة حول إنتاج حقل ظهر المصري العملاق في البحر المتوسط.

وأوضح المصدر وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية التابعة للحكومة، أن إنتاج الحقل من الغاز الطبيعي قد كسر حاجز الـ2 مليار قدم مكعبة يوميا.

ويقع حقل ظهر على مسافة 190 كيلومتر، من سواحل مدينة بورسعيد المصرية، وفي أعماق تصل إلى 4100 متر، تحت البحر في منطقة امتياز شروق البحرية.

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وعجل ببدء الإنتاج لتبدأ باكورة إنتاج الحقل والتشغيل التجريبي في منتصف ديسمبر 2017، وقبل نهاية عام 2017، بمعدل إنتاج مبدئي بلغ 350 مليون قدم مكعبة غاز يوميا، إلى أن وصل الإنتاج في الأسبوع الأول من سبتمبر 2018 إلى 2 مليار قدم مكعبة غاز يوميا.

ويصل الإنتاج إلى ذروته عند مستوى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2019.

المصدر: الأهرام