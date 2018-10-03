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الدين الأمريكي يتجاوز 21 تريليون دولار

مال وأعمال

الدين الأمريكي يتجاوز 21 تريليون دولار
Reuters
الدين الأمريكي يتجاوز 21 تريليون دولار
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أظهرت بيانات الخزانة الأمريكية أن الدين العام للولايات المتحدة ارتفع خلال السنة المالية الماضية بواقع 1.2 تريليون دولار ليصل إلى 21.52 تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

ويعني ذلك أن الدين العام الأمريكي زاد خلال السنة المالية، التي انتهت في الـ 28 سبتمبر الماضي، بمقدار 2.2 مليون دولار في الدقيقة.

ويكون بذلك قد ارتفع الدين العام بنسبة 6.3% عن مستواه في نهاية السنة المالية 2017، حينها بلغ الدين العام 20.25 تريليون دولار.

ويشكل مستوى الدين العام الحالي نسبة 105.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

وذكر ​الكونغرس الأمريكي​ أن ​القروض​ الحكومية في أول أحد عشر شهرا من عام 2018 بلغت 895 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 222 مليار دولار عن العام الماضي.

المصدر: وكالات

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