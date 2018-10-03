روحاني.. احتياطاتنا من العملة الصعبة بخير

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن احتياطي العملات الأجنبية والأوراق النقدية لبلاده في أفضل حالاته، مبيّنا إصدار قرار للسماح بتوريد أي شخص، العملات الأجنبية من الخارج "دون مانع".

وأوضح روحاني في اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، بأنه تم منح البنك المركزي تفويضا عاما للتدخل بسوق صرف العملات الأجنبية، وشوهدت أثاره في انخفاض سعر الصرف اليومين الماضيين، حيث أنه بإمكان البنك مواصلة العملية حتى العام المقبل أيضا.

وأشار الرئيس إلى أن من الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي، إمكانية شراء العملة الأجنبية من المصدرين فورا.

وشدد روحاني على ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات معتبرا أن قيمة العملة الأجنبية أمام الريال الإيراني لا تزال غير واقعية، مؤكدا أن الحظر الأمريكي ضد النفط الإيراني، والذي سيطبق في الرابع من نوفمبر المقبل، سيكون عديم الجدوى، لأن واشنطن بدأت منذ شهرين إجراءاتها المناوئة حتى قبل هذا الموعد.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن احتياطي السلع الأساسية أفضل من أي عام، وجرى اتخاذ قرار بتعزيزه "ولا داعي للقلق بهذا الخصوص"، مبينا إصدار قرار للسماح بتوريد أي شخص، العملات الأجنبية والذهب من الخارج "دون أي مانع".

المصدر: فارس نيوز