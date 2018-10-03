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التضخم في تركيا عند أعلى مستوياته في 15 عاما

مال وأعمال

التضخم في تركيا عند أعلى مستوياته في 15 عاما
Reuters
التضخم التركي عند أعلى مستوى في 15 عاما
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أظهرت بيانات رسمية تركية أن معدل التضخم في البلاد ارتفع في سبتمبر إلى 25% على أساس سنوي، مسجلا أعلى مستوياته في 15 عاما، ما يدل على اشتداد تأثير أزمة العملة على الاقتصاد.

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وأشارت البيانات إلى أن التضخم ارتفع في سبتمبر إلى 24.52%، مقارنة مع مستواه قبل عام، و6.3% مقارنة بمستواه في أغسطس، وهو ما يزيد كثيرا على توقعات المحللين، الذين توقعوا أن تكون الزيادة 3.6%.

وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، متأثرة بالمخاوف من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وبالخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.

وأدى هبوط الليرة إلى ارتفاع أسعار السلع من الغذاء إلى الوقود وقوض ثقة المستثمرين، وفي أعقاب نشر البيانات، تراجعت العملة التركية وبلغت بحلول الساعة 7:17 توقيت غرينتش 6.0633 ليرة للدولار.

المصدر: "رويترز"

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