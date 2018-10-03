هل تجد طهران في موسكو طوق نجاتها من العقوبات؟

يصل محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر هماتي، الأربعاء، إلى موسكو لبحث سير تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة إلى طهران.

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ونقلت وكالة "مهر" عن السفارة الإيرانية في موسكو أن هماتي سيجتمع مع مسؤولين روس، من بينهم رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيؤلينا خلال زيارته.

ووقعت موسكو وطهران في مارس 2017، على هامش زيارة الرئيس بوتين إلى إيران، 14 مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والتجارة والجمارك والمعاملات المصرفية.

كذلك يتوقع أن يبحث المسؤول الإيراني مع المسؤولين الروس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة، والذي عقد في مارس الماضي برآسة وزير الطاقة الروسي ووزير الاقتصاد الإيراني.

وتأتي الزيارة في وقت تبحث فيه إيران عن سبل تجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، والتي تشمل حظر التجارة معها، حيث تسعى طهران لاستبدال الدولار بعملات أخرى في تجارتها الخارجية.

المصدر: وكالات