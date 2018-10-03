بوتين يذكّر بمساهمة روسيا الكبيرة في أمن الطاقة العالمي

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية ترحيب بالمشاركين في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، إلى إسهام روسيا الكبير في أمن الطاقة العالمي، وموقعها الريادي المتقدم في هذا المضمار.

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ولفت الرئيس بوتين إلى مواصلة قطاع الطاقة الروسي نموه المستدام، بما يفتح فرصا جديدة للاستثمار، بتوظيفه الفعال والواسع للتقنيات الجديدة، مشيرا إلى أن روسيا مستمرة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة في مجال الطاقة.

وأكد الرئيس الروسي ضرورة وضع برنامج طاقة دولي مشترك للحفاظ على تطوير صناعة الطاقة العالمية، مشيرا إلى حرص بلاده على إعطاء الأولوية لسلامة البيئية.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الروسي اليوم الأربعاء في الجلسة العامة للمنتدى، الذي يعتبر أحد المنصات الرئيسية التي تبحث آفاق قطاع الطاقة الروسي، وفرص التعاون بين الشركات الروسية والأجنبية.

المصدر: "فيستي"