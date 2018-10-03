نوفاك يتوقع ارتفاع أسعار الذهب الأسود

يرى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن سوق النفط العالمية استقرت تقريبا، لكن ما زال هناك الكثير من أوجه عدم اليقين، التي قد تدفع الأسعار للارتفاع.

وقال نوفاك اليوم الأربعاء على هامش مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو، إن أوجه عدم التيقن تلك تشمل العقوبات الأمريكية على إيران.

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وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار النفط اليوم، وسط توقعات بحدوث شح في أسواق النفط، فور بدء تطبيق العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني الشهر القادم.

وبحلول الساعة 6:46 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول برميل خام "برنت" عند 84.89 دولار، بزيادة تسعة سنتات عن الإغلاق السابق. كذلك زاد برميل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع سبعة سنتات إلى 75.30 دولار للبرميل.

ويقول متعاملون إن أسواق النفط ما زالت متوترة بسبب العقوبات الأمريكية الوشيكة على صادرات النفط الإيراني، والتي تدخل حيز التنفيذ في الـ4 من نوفمبر القادم.

المصدر: وكالات