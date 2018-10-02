الكرملين: تخلي الاقتصاد الروسي عن الدولار عمل طويل ودقيق

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن عملية تخلي الاقتصاد الروسي عن الدولار ستكون صعبة وستستغرق وقتا طويلا.

وجاء ذلك في حديث بيسكوف للصحفيين معلقا على تصريح مدير مصرف VTB أندريه كوستين بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد مبادرة تخلي الاقتصاد الروسي عن الدولار".

وقال بيسكوف في هذا الصدد: "لا يمكن لهذه أن تكون قصيرة الأجل، سيكون زمنها ممتدا، ولذلك فإنها عملية طويلة ودقيقة للغاية".

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وأضاف: "هذه هي عملية صعبة.. (فلاديمير بوتين) تحدث عن الحاجة إلى توسيع تطبيق استخدام العملة الوطنية، أي الروبل، في التعاملات مع الشركاء الخارجيين، وبالتالي خفض حصة الدولار في إجمالي المدفوعات الدولية".

وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي "تحدث عن هذا الأمر من قبل". مشيرا إلى هناك ميولا إلى توسيع حجم المدفوعات والتعاملات (الخارجية) بالعملات الوطنية في اتجاهات مختلفة.

المصدر: إنترفاكس