مادورو: يجب أن يباع كامل النفط الفنزويلي بعملة "بترو" المشفرة

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو عزمه تحويل جميع تعاملات النفطية بعملة "بترو" المشفرة الخاصة ببلاده، وأطلقتها كاراكاس للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقال مادورو خلال حديثه في بث مباشر على التلفزيون الحكومي: "يجب على فنزويلا التحرك بسرعة للتفاوض وبيع كامل نفطها ومشتقاته، المصدرة من خلال السواحل الفنزويلية بعملة بترو.. يجب أن يباع كامل النفط الفنزويلي ببترو في أسرع وقت.. إنها فكرة جيدة، أليس كذلك"؟

ويرى مادورو أنه من الضروري التحضير لبيع جميع وقود الطائرات الدولية بعملة بترو، "وعلى الفور".

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وقد أطلقت كاراكاس في 20 فبراير 2018 عملة رقمية مشفرة مدعومة باحتياطيات البلاد النفطية وسمّتها "بترو"، لتصبح فنزويلا بذلك أول دولة لديها عملة تشفير خاصة بها مدعومة باحتياطيات النفط.

وحدد مادورو سعر "بترو" واحد ببرميل نفط فنزويلي واحد، أو 60 دولارا (3600 بوليفار سيادي جديد)

المصدر: نوفوستي