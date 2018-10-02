اتفاق سوري إيراني لتنفيذ مشروع طاقة في اللاذقية

أبرمت دمشق وطهران، اليوم الثلاثاء، اتفاقا سيقوم بموجبه الجانب الإيراني ببناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بسعة 540 ميغاواط في مدنية اللاذقية في غرب سوريا.

وينص الاتفاق، الذي وقع بين المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء السورية وشركة "مبنا"، على الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرا، المرحلة الثانية في 24 شهرا، والثالثة في 34 شهرا، بالتوازي مع مد خط غاز لتغذية المحطة بطول 70 كيلومترا.

كما اتفق الجانبان على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال العام القادم بعد تأمين المواد والمستلزمات والقطع البديلة له، إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل محطة توليد حلب الحرارية.

ووقع الاتفاق بحضور وزير الكهرباء السوري، محمد زهير خربوطلي، ووزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان.

وكان الوفد السوري برئاسة وزير الكهرباء التقى على هامش زيارته لطهران عددا من ممثلي الشركات الإيرانية التخصصية لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والطاقة المتجددة.

المصدر: "سانا"