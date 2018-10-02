إيران تعلن عن إجراء جديد لجذب الدولار إلى اقتصادها

أعلنت طهران، اليوم الثلاثاء، عن إجراء جديد يهدف لجذب استثمارات أجنبية إلى اقتصاد البلاد، الذي يواجه صعوبات، منها هبوط الريال، بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات عليها.

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وأفاد مراسلنا في طهران بأن المجلس الاقتصادي الأعلى قرر خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء منح الإقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرين الأجانب الذين يضخون في الاقتصاد الإيراني 250 ألف دولار كحد أدنى، لجذب المستثمر الأجنبي وزيادة تدفق الدولارات إلى إيران.

وتعافت العملة الإيرانية في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، بعدما هبطت الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية مع قرب دخول العقوبات الأمريكية على واردات النفط الإيراني في نوفمبر حيز التنفيذ.

وجرى تداول الدولار في سوق العملات ما بين 110 آلاف و130 ألف ريال، بعدما ما كان سعره الأسبوع الماضي 182.5 ألف ريال للدولار.

المصدر: وكالات