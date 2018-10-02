الكويت: التعاقدات النفطية مع واشنطن سارية بلا توقف

دحضت الكويت التقارير التي قالت أنها أوقفت تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى في 25 عاما، ووصفت مؤسسة البترول الكويتية هذه التقارير "بغير الدقيقة".

ونقلت وكالة "كونا" عن مؤسسة البترول الكويتية أن "التعاقدات النفطية مع الأسواق الأمريكية ما زالت قائمة باعتبارها من الأسواق الاستراتيجية الهامة".

مؤسسة البترول الكويتية: التعاقدات النفطية مع الأسواق الامريكية مازالت قائمة ومستمرة https://t.co/Ge83JrWQXt

(ا.د) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) October 1, 2018

وذكرت المؤسسة في بيان نشرته مساء أمس الاثنين، أن التقارير الصادرة عن بعض النشرات الاقتصادية بانخفاض صادرات النفط الخام الكويتي إلى السوق الأمريكية، وما تضمنته من تحليلات، هي "تقارير غير دقيقة ولا توضح تداعيات انخفاض معدل الصادرات بين البلدين".

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وكانت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية قد ذكرت أمس، أن الكويت حولت وجهتها من الولايات المتحدة إلى السوق الآسيوية الأكثر جاذبية، والتي تستحوذ على 80% من صادرات النفط الكويتي، لتصبح المرة الأولى التي تتوقف فيها الولايات المتحدة عن شراء النفط من الكويت منذ 1990.

يذكر أن إنتاج الكويت، العضو في منظمة "أوبك"، يبلغ حاليا نحو 2.8 مليون برميل يوميا، مع التزامها بخطط "أوبك" للحفاظ على استقرار الأسواق.

المصدر: وكالات