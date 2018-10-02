 
مباشر
عاجل
ستولتنبرغ: نستعد لإطلاق برنامج التدريب في العراق لنكون في الزمان والمكان المناسبين

الكويت: التعاقدات النفطية مع واشنطن سارية بلا توقف

مال وأعمال

الكويت: التعاقدات النفطية مع واشنطن سارية بلا توقف
Reuters
الكويت: التعاقدات النفطية مع الولايات المتحدة مازالت مستمرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kv8a

دحضت الكويت التقارير التي قالت أنها أوقفت تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى في 25 عاما، ووصفت مؤسسة البترول الكويتية هذه التقارير "بغير الدقيقة".

ونقلت وكالة "كونا" عن مؤسسة البترول الكويتية أن "التعاقدات النفطية مع الأسواق الأمريكية ما زالت قائمة باعتبارها من الأسواق الاستراتيجية الهامة".

وذكرت المؤسسة في بيان نشرته مساء أمس الاثنين، أن التقارير الصادرة عن بعض النشرات الاقتصادية بانخفاض صادرات النفط الخام الكويتي إلى السوق الأمريكية، وما تضمنته من تحليلات، هي "تقارير غير دقيقة ولا توضح تداعيات انخفاض معدل الصادرات بين البلدين".

إقرأ المزيد
صورة من الأرشيف لمنشأة نفطية كويتية في 2005 الكويت توقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة

وكانت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية قد ذكرت أمس، أن الكويت حولت وجهتها من الولايات المتحدة إلى السوق الآسيوية الأكثر جاذبية، والتي تستحوذ على 80% من صادرات النفط الكويتي، لتصبح المرة الأولى التي تتوقف فيها الولايات المتحدة عن شراء النفط من الكويت منذ 1990.

يذكر أن إنتاج الكويت، العضو في منظمة "أوبك"، يبلغ حاليا نحو 2.8 مليون برميل يوميا، مع التزامها بخطط "أوبك" للحفاظ على استقرار الأسواق.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هاميلتون لن يرش بوتين بالشمبانيا