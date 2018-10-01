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الكويت توقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة

مال وأعمال

الكويت توقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة
Reuters
صورة من الأرشيف لمنشأة نفطية كويتية في 2005
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أوقفت الكويت تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 25 عاما تقريبا، وذلك وفقا لإحصاءات دائرة المعلومات في وزارة الطاقة الأمريكية.

وهذه هي المرة الأولى التي تتوقف الولايات المتحدة عن شراء النفط من الكويت منذ عام عام 1992، عندما تعرض قطاع النفط الكويتي لأزمة بسبب الاحتلال العراقي وما تلاه من عملية عاصفة الصحراء.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن الكويت حولت وجهتها من الولايات المتحدة إلى السوق الآسيوية الأكثر جاذبية، والتي تستحوذ على 80% من صادرات النفط الكويتي. ويتم تداول النفط الكويتي عالي الجودة في الأسواق الآسيوية بسعر 80 دولار للبرميل.

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وتفتح السوق الآسيوية أمام الكويت فرصا جديدة، والسبب العقوبات الجديدة التي تعدها الولايات الأمريكية ضد صادرات النفط الإيرانية.

واحتلت السعودية مكان الكويت مؤخرا من حيث الصادرات إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت خلال الشهر الماضي أكثر من مليون برميل يوميا، وكذلك العراق (أكثر من 400 ألف برميل يوميا).

المصدر: نوفوستي

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