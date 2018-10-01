قطر تقاضي السعودية في منظمة التجارة العالمية

قالت وزارة الاقتصاد القطرية، اليوم الاثنين، إن الدوحة بدأت إجراءات بحق السعودية أمام منظمة التجارة العالمية متهمة إياها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

ويتعلق جانب من شكوى الدوحة بحجب قناة "بي إن" سبورت في السعودية حسبما ذكرت الوزارة في موقعها على الإنترنت، إلى جانب اتهام الرياض برفض اتخاذ إجراء فعال بحق قرصنة محتوى "بي إن" داخل المملكة.

دولة قطر تبدأ باتخاذ الإجراءات لرفع دعوى قضائية جديدة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ المملكة العربية السعودية لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية. https://t.co/iDJ804Vnckpic.twitter.com/z6QgxF6dbl — وزارة الاقتصاد والتجارة (@MEC_QATAR) October 1, 2018

وذكرت وكالة "رويترز" أنه لم يتسن لها الاتصال بالمسؤولين السعوديين للتعليق، لكنهم سبق أن قالوا إن المملكة تحارب القرصنة وتلتزم بحماية حقوق الملكية الفكرية.

المصدر: "رويترز"