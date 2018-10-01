 
مباشر

ليبيا تتصدر النمو الاقتصادي العالمي في 2018

مال وأعمال

ليبيا تتصدر النمو الاقتصادي العالمي في 2018
Reuters
ليبيا تتصدر دول العالم في 2018 من حيث النمو الاقتصادي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kv4i

أحدثت بيانات لصندوق النقد الدولي مفاجأة مدوية اليوم الاثنين، بعدما أظهرت أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018.

وأشارت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليبيا، التي تعيش صراعا منذ سنوات، بلغ خلال العام الجاري نسبة 16.4%.

خريطة تظهر معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018

وتعتمد ليبيا بنسبة 95% على إيرادات النفط، ويبلغ احتياطيها النفطي 48 مليار برميل، فيما يقدر احتياطي الغاز الطبيعي بـ54.6 تريليون قدم مكعب.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الشهر الماضي، إن إيراداتها من مبيعات النفط والغاز بلغت خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018، قرابة 13.6 مليار دولار.

إقرأ المزيد
ليبيا تكشف عن إيراداتها من النفط والغاز ليبيا تكشف عن إيراداتها من النفط والغاز

وأضافت المؤسسة أن الإيرادات خلال الفترة المذكورة ارتفعت بواقع 600 مليون دولار عن إجمالي إيرادات عام 2017، والتي بلغت 13 مليار دولار.

حينها، توقعت المؤسسة أن تبلغ إيرادات البلاد من موارد النفط والغاز خلال العام 2018 ككل 23.4 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 80%، لكن بشرط أن تتمكن المؤسسة من مواصلة أنشطتها بشكل طبيعي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

احتكاك أمريكي إيراني خطير في مضيق هرمز