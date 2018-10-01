العراق يسجل أعلى معدل عائدات نفطية لعام 2018

سجل العراق في شهر سبتمبر الماضي رقما قياسيا جديدا في معدل عائدات النفط الخام مع تحقيق أرباح فاقت 7.9 مليار دولار، نتيجة ارتفاع أسعار الخام.

وبحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقية تشير الأرقام، والتي تستند إلى 74 دولارا كمعدل لسعر البرميل الواحد، إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من 106 ملايين و795 ألف برميل، وإيرادات أكثر من سبعة مليارات و912 مليونا و571 ألف دولار".

ويأتي الارتفاع في أعقاب صعود سعر البرميل، خصوصا وأن الصادرات انخفضت في سبتمبر إلى 106 ملايين برميل، مقارنة مع 111 مليونا في شهر أغسطس المنصرم.

وتعد العائدات الأعلى التي يحققها العراق خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعدما أعلنت الحكومة قبل عام تقريبا "النصر" على تنظيم "داعش"، والذي سيطر منذ العام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا.

ويدعو العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بواقع نحو 4.5 ملايين برميل في اليوم، باستمرار إلى رفع أسعار النفط الخام بهدف دعم ميزانيته.

المصدر: أ ف ب