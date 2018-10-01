سهم "تسلا" يحلق بعد تنحي ماسك من منصبه

قفز سهم شركة "تسلا" بنحو 19% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، اليوم الاثنين، بعدما توصل رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك لتسوية مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة.

وصعد سهم الشركة المتخصصة في صانعة السيارات الكهربائية بواقع 50 دولارا ليصل إلى 314.81 دولار، بعدما كان قد تراجع الجمعة الماضي بنسبة 14% ليغلق عند 264.77 دولار.

Shares in Tesla rise more than $50, almost 19%, in pre-market trading https://t.co/dHZ2HFe5KUpic.twitter.com/4PyqE8FG8c — Bloomberg Markets (@markets) October 1, 2018

وجاء التراجع الأسبوع الماضي، بعد أن اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رجل الأعمال ماسك بإدلاء تصريحات زائفة ومضللة، عندما قال في تغريدة له خلال أغسطس إنه يسعى لتحويل "تسلا" إلى شركة خاصة عندما بلغ سعر السهم مستوى الـ420 دولارا.

ورغم رفض ماسك في البداية تسوية الاتهامات، لكنه وافق فيما بعد على التنحي من منصب مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة مقدارها 20 مليون دولار، وفي إطار التسوية سيبقى رجل الأعمال في منصب المدير التنفيذي.

المصدر: "بلومبرغ"