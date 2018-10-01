النقد الدولي يصدر توقعات إيجابية لاقتصاد الإمارات

يتوقع صندوق النقد الدولي تعافي اقتصاد إمارتي دبي وأبو ظبي مع تسارع الإنفاق الحكومي استعدادا لمعرض "إكسبو 2020"، الذي يستقطب ملايين الزوار.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" اليوم الاثنين، عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات ناتاليا تامريسا، أنه من المرجح أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة 3.3% هذا العام وبنسبة 4.1% في 2019، مقابل 2.8% سجلها في 2017.

وذكرت المسؤولة في نهاية زيارة استمرت أسبوعين للإمارات، أن "التعافي التدريجي متواصل، ونرى اتجاها مماثلا في أبو ظبي"، لافتة إلى أن الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي لأبوظبي بـ2.3% في 2018 و3.6% في 2019، في ظل زيادة الإنفاق الحكومي.

وكانت الحكومة الإماراتية قد أعلنت سلسلة من الإجراءات خلال العام الماضي لتعزيز النمو الاقتصادي، ومنها خطة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للمستثمرين والكفاءات التخصصية، وتخفيض الرسوم الحكومية، وتخفيف بعض القيود على تملك الأجانب بالكامل لشركات مقرها الإمارات.

يضاف ذلك إلى برنامج بقيمة 13.6 مليار دولار أطلقته أبو ظبي لتحفيز الاقتصاد، حيث يهدف لتشجيع الصناعات الجديدة، وجذب الاستثمار الأجنبي.

المصدر: "بلومبرغ"