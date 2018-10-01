انطلاق فزعة فريدة في الأردن لدعم الأسر العفيفة

بدأت في الأردن اليوم الاثنين حملة اجتماعية تهدف لدعم الأسر العفيفة في المملكة التي تعيش أزمة اقتصادية متفاقمة، خصوصا في ظل الدين العام الذي ناهز 40 مليار دولار.

وذكرت وكالة "بترا" للأنباء أن الحملة التي تحمل عنوان "فزعة أهل" انطلقت بمبادرة من نقابة المهندسين، وتهدف لترميم بيوت الأسر العفيفة في المملكة.

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وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي إن الحملة التي أطلقتها النقابة بالتعاون مع "راديو هلا"، تأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للنقابة، وتطبيقا عمليا للمسؤولية الاجتماعية خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة.

وطالب الزعبي مؤسسات المجتمع المدني والشركات الهندسية والتجار ورجال الأعمال وجميع شرائح المجتمع بالمساهمة في هذه الحملة لما لها من تأثير إيجابي في النسيج الاجتماعي وتعزيز روح التكافل بين أبناء الوطن.

وتطلق النقابة في كل عام حملة لجمع التبرعات لصالح ترميم بيوت الأسر العفيفة في الأردن عبر أثير وسائل إعلامية مختلفة وتحظى الحملة باهتمام شعبي واسع.

يذكر أن الأردن يعيش أزمة اقتصادية دفعت الحكومة نهاية الشهر الماضي إلى إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.

المصدر: وكالات