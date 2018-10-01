بورصة موسكو تجدد تحطيم الأرقام القياسية صعودا

تواصل بورصة موسكو تحطيم المستويات القياسية، حيث تجاوز مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX اليوم الاثنين، مستوى الـ2490 نقطة وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وأظهرت بيانات بورصة موسكو أن المؤشر MICEX بلغ بحلول الساعة 12:41 بتوقيت موسكو 2483.69 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.32%، بعدما كان قد سجل في وقت سابق من التعاملات 2492.84 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.11% بالغا 1193.35 نقطة.

وجاء ارتفاع البورصة الروسية مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، في ظل تنامي المخاوف من شح المعروض، بسبب العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران التي تعد ثالث أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك".

المصدر: "نوفوستي"