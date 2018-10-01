إيران تشقّ جيبا نفطيا لها في بحر عمان

وقعت شركة "متن" التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية اتفاقا مع شركة محلية أمس الأحد، لبناء حوض لتخزين النفط الخام قرب ميناء جاسك المطل على بحر عمان جنوب شرقي إيران.

وأفادت وكالة "فارس" للأنباء بأن الاستثمار المبدئي في المشروع بلغ 200 مليون يورو.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقية قد وقعت بين "متن" و"بترو أميد آسيا" الإيرانيتين، ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية للخزان إلى 10 ملايين برميل، على أن يتم استكمال أعمال البناء في غضون ثلاث سنوات.

ويأتي ذلك في وقت تهدد فيه طهران بإغلاق مضيق هرمز أمام الصادرات النفطية، ردا على إعلان واشنطن عقوباتها على من يشتري النفط الإيراني.

وفي مطلع نوفمبر القادم، ستدخل العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ، وسط مخاوف في سوق النفط من أن يؤدي ذلك إلى قفزة كبيرة في الأسعار.

المصدر: وكالات