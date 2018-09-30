ظريف: إيران وأوروبا على وشك التوصل لاتفاق نفطي

كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده على وشك التوصل لاتفاق نفطي مع الاتحاد الأوروبي، يتيح بيع النفط ونقل عائداته إلى إيران لمواجهة إجراءات الحظر الأمريكية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ظريف صرح بذلك دون أن تنقل نص كلامه، خلال تصريح للصحفيين الأمريكيين في نيويورك.

وتطرقت الصحيفة في جانب آخر من تقريرها إلى تصريحات ظريف حول الاتفاق الأخير مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد آلية خاصة للدفع مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن ظريف قوله: "هذا الإجراء يأتي بهدف بيع نفطنا واستلام عوائده".

من جانبها نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن ظريف قوله إنه في حال عدم فاعلية آلية الاتحاد الأوروبي الخاصة بحفظ الاتفاق النووي فمن الممكن أن تخرج إيران منه.

المصدر: فارس