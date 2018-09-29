العراق يبدأ إنتاج الغاز من أحد حقوله الجنوبية

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان، أن العراق بدأ إنتاج الغاز من حقل الناصرية النفطي في جنوب البلاد بمعدل إنتاجي بلغ 50 مليون قدم مكعب يوميا.

ويأتي الإنتاج كجزء من خطة طموحة أعلنتها الوزارة في ديسمبر الماضي، لزيادة إنتاج النفط في الحقل إلى أكثر من الضعفين من 90 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل، من دون مساعدة المستثمرين الأجانب.

وتشمل خطط التطوير المعلنة استخدام 50 مليون قدم مكعب من الغاز المنتج، كغاز مصاحب لإنتاج النفط لإمداد محطات الكهرباء في المحافظة.

ويواصل العراق إحراق بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في حقوله بسبب نقص المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود.

ويقول العراق إنه "يأمل أن يتوقف عن إحراق الغاز بحلول عام 2021"، إذ أكد البنك الدولي أن ذلك يكبد الحكومة خسائر في الإيرادات تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا تقريبا.

المصدر: رويترز