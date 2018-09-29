 
مباشر
عاجل
كلمة وزير خارجية كوريا الشمالية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

العراق يبدأ إنتاج الغاز من أحد حقوله الجنوبية

مال وأعمال

العراق يبدأ إنتاج الغاز من أحد حقوله الجنوبية
AFP HAIDAR MOHAMMED ALI
أحدى مصافي النفط في العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kuux

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان، أن العراق بدأ إنتاج الغاز من حقل الناصرية النفطي في جنوب البلاد بمعدل إنتاجي بلغ 50 مليون قدم مكعب يوميا.

ويأتي الإنتاج كجزء من خطة طموحة أعلنتها الوزارة في ديسمبر الماضي، لزيادة إنتاج النفط في الحقل إلى أكثر من الضعفين من 90 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل، من دون مساعدة المستثمرين الأجانب.

وتشمل خطط التطوير المعلنة استخدام 50 مليون قدم مكعب من الغاز المنتج، كغاز مصاحب لإنتاج النفط لإمداد محطات الكهرباء في المحافظة.

ويواصل العراق إحراق بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في حقوله بسبب نقص المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود.

ويقول العراق إنه "يأمل أن يتوقف عن إحراق الغاز بحلول عام 2021"، إذ أكد البنك الدولي أن ذلك يكبد الحكومة خسائر في الإيرادات تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا تقريبا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بمساحة 4500 متر مربع، أردوغان يدشن أحد أكبر المساجد في أوروبا جدل واسع وانتقادات حادة