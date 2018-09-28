واردات تركيا من نفط إيران تعود لمستوياتها الطبيعية

ارتفع معدل واردات تركيا من النفط الخام الإيراني في شهر يوليو الماضي بنسبة 201 بالمئة، مقارنة مع شهر يونيو، ليعود إلى مستوياته الطبيعية.

وبحسب معطيات هيئة تنظيم أسواق الطاقة التركية، "فقد وصل حجم واردات تركيا من النفط الخام في يوليو إلى 867 ألفا و269 طنا"، مقتربا بذلك من المتوسط الشهري لوارداتها العام الماضي، حيث بلغت 957 ألف طن.

وتراجع حجم واردات تركيا من النفط الخام الإيراني في يونيو الماضي 69 بالمئة، مقارنة بشهر مايو، ليصل إلى 287 ألفا و843 طنا.

وأكدت تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، عدم التزام أنقرة بالعقوبات الأمريكية على إيران، وقال أوغلو: "لا يجب أن نتكيف مع العقوبات التي تفرضها دولة على دولة أخرى.. كما لا نعتبر العقوبات أمرا صحيحا".

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وأضاف: "عقدنا اجتماعات مع الولايات المتحدة في أنقرة، وقلنا لها بصراحة إن تركيا تستورد النفط والغاز من أذربيجان وإيران وروسيا والعراق.. وإن لم نشتر من إيران الآن، كيف يجب أن نلبي احتياجاتنا"؟

وأعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، وإعادة فرض العقوبات على طهران، كما وحثت الولايات المتحدة الدول على التخلي عن شراء النفط الإيراني، مؤكدة أنها تسعى لتقليص الإيرادات الإيرانية من النفط إلى الصفر.

ورفض الاتحاد الأوروبي وتركيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وباكستان والهند، العقوبات الأحادية الأمريكية، "لتعارضها مع مصالحهم".

المصدر: وكالات