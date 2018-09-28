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صعود النفط إثر مخاوف شح المعروض

مال وأعمال

صعود النفط إثر مخاوف شح المعروض
Sputnik
صعود النفط إثر مخاوف شح المعروض
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع سعي المستثمرين لتقدير الأثر المحتمل على معروض النفط العالمي جراء العقوبات التي تشارف الولايات المتحدة على فرضها ضد صادرات الخام الإيرانية.

وارتفعت عقود "برنت" بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش، بواقع 15 سنتا إلى 81.53 دولار للبرميل، فيما يتجه "برنت" لتسجل ارتفاع نسبته 5.6% في سبتمبر، يعد أكبر مكسب شهري منذ أبريل الماضي.

في حين صعدت عقود "خام غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع 19 سنتا إلى 72.32 دولار للبرميل، ويتجه الخام الأمريكي لتحقيق مكاسب نسبتها 3.6% هذا الشهر في أكبر زيادة منذ يونيو الماضي.

وستسري العقوبات على إيران ثالث أكبر منتج في "أوبك" اعتبارا الـ4 من نوفمبر المقبل، وتطالب واشنطن مستوردي النفط الإيراني بخفض وارداتهم منها إلى الصفر لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد، وتقليص نفوذها في الشرق الأوسط.

المصدر: "رويترز"

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