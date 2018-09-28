بنك التنمية الإفريقي يدعم مصر بنصف مليار دولار

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية إن بنك التنمية الإفريقي قام بتحويل 500 مليون دولار لبلادها اليوم الجمعة وهو ما يمثل الدفعة الأخيرة من قرض إجمالي قيمته 1.5 مليار دولار.

وأضافت الوزيرة سحر نصر في بيان صحفي أن الدفعة الأخيرة من القرض الإفريقي "ستخصص لدعم المشروعات التنموية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا".

وكانت مصر قد اتفقت في 2015 على قرض من البنك الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث سنوات، بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وتأتي التمويلات التي تحصل عليها مصر في ظل تنفيذ البلاد برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد النفطية سعيا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

المصدر: "رويترز"