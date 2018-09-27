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مدفيديف على ثقة بقرب التحاق الاقتصاد الروسي بالاقتصادات الـ5 الكبرى

مال وأعمال

مدفيديف على ثقة بقرب التحاق الاقتصاد الروسي بالاقتصادات الـ5 الكبرى
Sputnik
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أعرب رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، عن ثقته التامة بالتحاق اقتصاد روسيا بقائمة الاقتصادات الخمسة الأولى خلال بضع سنوات، رغم العقوبات والقيود الغربية على روسيا.

وذكّر دميتري مدفيديف في جلسة الحكومة اليوم، بالمهمة التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين لدخول قائمة أفضل 5 اقتصادات في العالم.

وقال: "المهمة صعبة وهناك منافسة جدية في هذا المجال، وكذلك الكثير من الصعوبات الموضوعية، والعديد من القيود بعضها مرتبط بتصرفات الدول الأخرى، ومع ذلك أنا متأكد من أن هذه المهمة قابلة للتحقيق تماما".

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وأضاف: "يجب علينا في السنوات المقبلة، بناء اقتصاد حديث وقوي قادر على المنافسة، ويجب الوصول إلى وتيرة تنمية أعلى من العالمية وبناء اقتصاد جديد، يكون رقميا".

المصدر: تاس

 

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