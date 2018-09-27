بوتين يدعو الشركات الروسية والأذربيجانية للعمل بنشاط في مشاريع بحر قزوين

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الشركات الروسية والأذربيجانية إلى العمل بنشاط في مشاريع بحر قزوين، بما في ذلك مجال إنتاج النفط والغاز.

وقال الرئيس الروسي متحدثا في المنتدى الروسي الأذربيجاني التاسع: "نتوقع أن تشارك شركات روسية وأذربيجانية بنشاط في تنفيذ المشاريع الواعدة في منطقة بحر قزوين​​​. أولا وقبل كل شيء في مجال النقل، ونقل البضائع، وإنتاج النفط والغاز، والبيئة".

وأضاف أن شركات الطاقة الروسية تعمل بنجاح في السوق الأذربيجانية، وعلى وجه الخصوص، أشار الرئيس الروسي إلى نشاط شركة "روس نفط"، التي ستبدأ قريبا بالتعاون مع مؤسسة أذربيجان الحكومية في استكشاف وتطوير حقل نفط وغاز.

وأضاف بوتين أن "حوالي 4 مليارات دولار استثمرتها "لوك أويل" في مشاريع طاقة بأذربيجان، أما شركتنا الرائدة "ترانس نفط" المتخصصة في نقل النفط، فتؤمن عبورا مستقرا للنفط الأذربيجاني عبر خط أنابيب النفط باكو – نوفوروسيسك".

وشدد بوتين على وجود فرصة جيدة للبلدين لتعزيز التعاون في مجال صناعة السيارات، مشيرا إلى أن "المستثمرين من أذربيجان يشاركون في بناء منشآت زراعية من بينها، مجمع بيوت بلاستيكية في منطقة نيجني نوفغورود، حيث بلغت الاستثمارات أكثر من مليار روبل، إضافة إلى مشروع مشترك لإنتاج المنتجات الغذائية في إقليم كراسنودار".

كذلك أكد الرئيس الروسي أن الاتفاقية حول تحديد وضع بحر قزوين تفتح فرصا جديدة للتعاون متبادل المنفعة بين الدولتين.

وكان رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين (إيران، روسيا، كازاخستان، أذربيجان وتركمنستان) وقعوا في 12 أغسطس الماضي، اتفاقية تاريخية حول الوضع القانوني لبحر قزوين، وكيفية استغلال ثرواته.

ووفقا للوثيقة الموقعة، فإنه من حق جميع الأطراف استخدام المساحة الرئيسية لسطح بحر قزوين، على أن تتقاسم الدول المجاورة باطن وعمق البحر بالاتفاق فيما بينها على المساحة التي تستخدمها كل دولة، طبقا لقواعد القانون الدولي.

المصدر: "سبوتنيك"