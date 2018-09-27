Fitch تتوقع نمو الاقتصاد الروسي رغم العقوبات

تعرض الاقتصاد الروسي لضغوط قوية جدا بسبب العقوبات الأمريكية المتكررة، ولكن ذلك لم يمنعه من النمو حيث سيزداد حجم الناتج الإجمالي الروسي بواقع 2% مع نهاية السنة، حسب Fitch.

وترى Fitch أن هذا المؤشر، سيتراجع قليلا في عام 2019 وستتباطأ وتيرة النمو إلى 1.5 ٪، ولكنه سيتصاعد من جديد عام 2020 ليصل إلى 1.9%.

ما هي أسباب عدم تمكّن العقوبات من إبعاد الاقتصاد الوطني الروسي عن مساره التصاعدي.

لا شك في أن تحسن التوقعات له ما يبرره، فهناك عدة معايير أساسية تشير بوضوح إلى صمود الاقتصاد الروسي أمام الهزات والصدمات الخارجية وبينها العقوبات ضد روسيا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الاقتصاد الروسي يستقي دعمه بالدرجة الأولى، من فائض الميزانية وذلك لأول مرة منذ 7 سنوات.

ووفقا لتقديرات وزارة المالية الروسية، فإن إيرادات الميزانية ستتجاوز قيمة الإنفاق بواقع أكثر من نصف تريليون روبل، مما يعني أن البلاد لن تحتاج للاقتراض.

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من ناحية أخرى، يبقى حجم الديون الخارجية المترتبة على روسيا صغيرا جدا، وهو حاليا في حده الأدنى.

ويبلغ إجمالي الديون الخارجية الروسية 485 مليار دولار، 15٪ منها فقط تتحملها الدولة، وهذا أحد أدنى المعدلات في العالم، الأمر الذي يقلل كثيرا من اعتماد الدولة على التيارات المالية الخارجية.

المصدر: "نوفوستي"





