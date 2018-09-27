كيف ردت الأسواق على قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة الفائدة؟

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أمس الأربعاء بواقع 25 نقطة أساس، وذلك للمرة الثامنة منذ 2015.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ليس سعيدا بقرار المركزي الأمريكي، لكنه أضاف أن الزيادة جاءت نتيجة لقوة الاقتصاد.

وفي أوروبا تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكي، في إجراء كان متوقعا على نطاق واسع.

وهبط مؤشر "ستوكس 50 للأسهم القيادية" في منطقة اليورو 0.4%، بينما تراجع مؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بواقع 0.2%.

أما بورصة موسكو فقد ارتفع مؤشراها بدعم من ارتفاع النفط متجاهلة تراجع الأسواق بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.

وبحلول الساعة 16:19 بتوقيت موسكو ارتفع مؤشر"MICEX" للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.8% إلى 2447.81 نقطة، كما صعد مؤشر"RTS" للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.99% 1172.23 نقطة.

في حين أغلقت بورصة "وول ستريت" تعاملات أمس على انخفاض، مع اتجاه المستثمرين لتقليص عوامل المخاطرة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض المؤشر "داو جونز الصناعي" بواقع 106.93 نقطة إلى 26385.28 نقطة، فيما تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 9.59 نقطة إلى 2905.97 نقطة.

وبعد قرار الفيدرالي الأمريكي، أعلنت البنوك المركزية في البحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر رفع أسعار الفائدة أيضا.

وقال مجلس الاحتياطي الأمريكي في بيان حول سياسته النقدية، إنه رفع سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين اثنين و2.25 في المئة.

ويتوقع المجلس زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر وثلاث مرات أخرى في العام المقبل، فضلا عن زيادة واحدة في 2020.

المصدر: وكالات