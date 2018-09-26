نوفاك: مستعدون لخفض إنتاج النفط في حال تطلبت الأسواق ذلك

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" مستعدة للرجوع لآلية خفض الإنتاج في حال تطلبت الأسواق ذلك.

وقال نوفاك خلال مقابلة مع إحدى القنوات الروسية إن نصف دول "أوبك+" تقوم حاليا بزيادة إنتاج النفط، حيث تسعى الدول المشاركة لجعل مستوى الامتثال باتفاق خفض الإنتاج 100%، بعدما كان في أغسطس عند 129%، أي أن "أوبك+" خفضت إنتاجها بأكثر من المطلوب.

وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري لدول "أوبك+" سيناقش خلال اجتماعه في ديسمبر المقبل التعاون بين دول المنظمة والمنتجين المستقلين لعام 2019.

وعن حجم إنتاج النفط في روسيا، قال الوزير إن مستوى إنتاج الخام خلال سبتمبر سيتجاوز بنحو طفيف مستواه في أغسطس.

ويرى وزير الطاقة الروسي أن سعر برميل النفط عند 100 دولار لن يعكس التوازن بين العرض والطلب في السوق، معتبرا أن السوق ستكون متوازنة عند سعر 70 – 80 دولارا للبرميل.

المصدر: وكالات روسية