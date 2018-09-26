بكين تخفض رسوم الاستيراد في خضم حربها التجارية مع واشنطن

كشفت بكين، اليوم الأربعاء، عن خطط لخفض الرسوم على منتجات من بينها الآلات والمعدات الكهربائية مع مطلع نوفمبر، ويأتي ذلك في وقت تتأهب فيه البلاد لحرب تجارية متصاعدة مع واشنطن.

وقالت الحكومة الصينية إنه من المتوقع أن تؤدي التخفيضات على نحو 1500 منتج إلى تقليص التكاليف على المستهلكين والشركات بنحو 60 مليار يوان هذا العام، وفقا لما أوردته الإذاعة الرسمية.

وأضافت الحكومة أن إجمالي مستوى الرسوم سينخفض إلى 7.5% في 2018 من 9.8% في 2017 نتيجة للقرار، مشيرة إلى أن رسوم واردات الآلات والمعدات الكهربائية ستنخفض بنحو الثلث إلى 8.8% من 12.2%.

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كما ستنخفض الرسوم على المنسوجات ومواد البناء إلى 8.4% من 11.5%، فيما ستتراجع الرسوم على منتجات الورق إلى 5.4% من 6.6%.

وتعهدت بكين باتخاذ خطوات لزيادة الواردات هذا العام، وسط توترات متنامية مع بعض أكبر شركائها التجاريين مثل الولايات المتحدة.

وتتهم بكين واشنطن "بوضع سكين على رقبتها" مع سريان رسوم أمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار مطلع الأسبوع الجاري، مما دفع الصين للرد بفرض رسوم إضافية على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار تشمل الغاز الطبيعي المسال.

وفي وقت سابق من يوليو، خفضت الصين الرسوم على مجموعة من السلع الاستهلاكية بما في ذلك الملابس ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية ومنتجات اللياقة، التزاما بتعهدات فتح السوق الاستهلاكية الصينية بصورة أكبر.

المصدر: "رويترز"