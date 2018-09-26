رئيس قناة السويس يعلن عن مثلث جديد للتنمية في مصر

أعلن رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة مهاب مميش، أن المنطقة نجحت مطلع أبريل 2017 في إبرام التسويات وإنهاء المشاكل العالقة مع المستثمرين الموجودين بالمنطقة.

وأشار إلى أن المستثمرين المتواجدين في هذه المنطقة منذ عام 1998، تمت تسوية المشاكل معهم بنسبة 99.8% والتي بلغت عائداتها على المنطقة بنحو 3.4 مليار جنيه.

وأوضح مميش، أن المنطقة أدخلت عددا من الأصول لم تكن موجودة من قبل ساهمت في رفع التصنيف الائتماني والمالي لها لينعكس بذلك على تحقيق أرباح بلغت 2.072 مليار جنيه للعام المالي 2017 - 2018 مقارنة بـ1.298 مليار جنيه في العام المالي 2016 - 2017.

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وأضاف الفريق مميش، أن المنطقة تسعى جديا إلى جذب مزيد من الاستثمارات، حيث تم تأسيس 134 شركة، مشيرا إلى مثلث التنمية في مصر مستقبلا يعتمد على السياحة وعائدات قناة السويس والاستثمار الذي سينطلق من الهيئة الاقتصادية.

وأكد الفريق مميش، استكمال المباحثات الفنية وتكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية بدراسة مشروع السخنة العالمي المشترك بين الهيئة وموانئ دبي العالمية بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية، لافتا إلى أن المشروع ضخم ويستلزم التأني والمزيد من الدراسات بما يحقق الفائدة المشتركة للطرفين.

المصدر: وكالات